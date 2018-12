Neue Abgastests führen zu einem erheblichen Rückstau der Pkw-Produktion in Deutschland. Das dämpft die Konjunktur.

Auch in Österreich wurde zuletzt die Prognose gesenkt, aber weniger stark als in Deutschland, weil der heimische Konsum weniger stark zurückging, schreibt das Wifo in einer Aussendung.

"Deutsche Hersteller hatten sich auf die Umstellung der Zertifizierung offenbar unzureichend vorbereitet", vermerkt das Wifo. Das führte zu einem geringeren Absatz im dritten Quartal. In Österreich fällt der Konjunkturabschwung weit milder aus. Zuletzt hat das Wifo seine Prognose für das dritte Quartal um 0,1 Prozentpunkte auf 0,4 Prozent gesenkt. Die Lage am Arbeitsmarkt verbessert sich hingegen saisonbereinigt weiter, die Arbeitslosenquote lag im November bei 7,6 Prozent.