Fed-Bericht Bumerang für die USA: Durch neue Zölle steigen die Preise

In der US-Wirtschaft weiten sich nach einer Umfrage der Notenbank Federal Reserve (Fed) Preiserhöhungen in Folge neuer Zölle aus.

Insgesamt steige die Inflation in den meisten Landesteilen nur geringfügig, teilte die Fed in ihrem "Beige Book" mit. In zuvor veröffentlichten Konjunkturberichten dieser Art war bereits von der Sorge der Unternehmen über steigende Abgaben die Rede gewesen. Vor allem die USA und China haben sich in den vergangenen Monaten mit Straf- und Vergeltungszöllen überzogen. Im aktuellen "Beige Book" berichtet die Fed zudem von einer gering bis moderat wachsenden US-Wirtschaft und einem zunehmenden Lohnwachstum.

Wie geht es mit den US-Zinsen weiter?

Einige Währungshüter äußerten intern jüngst die Sorge, dass weitere Zinsanhebungen die Konjunktur "übermäßig bremsen" könnten. Der Chef des Notenbankbezirks Minneapolis, Neel Kashkari, sprach sich offen für eine Pause aus. Fed-Chef Jerome Powell hat zumindest ein vorsichtigeres Vortasten auf dem weiteren Weg zu höheren Zinsen signalisiert.

Angesichts der brummenden Wirtschaft hat die Zentralbank für nächstes Jahr drei weitere Anhebungen signalisiert, doch an den Märkten wird angesichts der jüngsten Signale der Fed nur noch mit ein bis zwei Schritten gerechnet. Aufschluss über den weiteren Kurs könnten die Zinsprojektionen der Fed-Führungsmitglieder geben, die im Dezember aktualisiert werden.