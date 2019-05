100 Beschäftigte, vor allem Frauen, sind in der Steiermark vom Konkurs bei Charles Vögele betroffen. Im April waren im steirischen Einzelhandel 973 Stellen offen, andere Handelsunternehmen zeigten bereits Interesse an einer Übernahme. Doch auch ein Qualifizierungsprojekt für Umsteiger dürfte realisiert werden.

Konkursabverkauf in österreichweit 16 Filialen © Ballguide/Pajman

Für exakt 100 in der Steiermark Beschäftigte bedeutet die Pleite der Modehandelskette Charles Vögele der Jobverlust - wie so oft im Einzelhandel sind es zum größten Teil Frauen, die die Kündigung erhalten. Österreichweit halten derzeit 16 Filialen (von insgesamt 57) für einen Konkursabverkauf offen, davon befinden sich acht in der Steiermark.

