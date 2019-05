Die pleite gegangene Modehandelskette Charles Vögele startet einen Konkursabverkauf in 16 von 57 Filialen. Gutscheine sind wertlos. Der letzte Kaufinteressent war Miller & Monroe, doch die Kette war im März in Deutschland selbst insolvent geworden.

Abverkauf bei Vögele © (c) Stefan Pajman/ballguide

Die Modehandelskette Charles Vögele Austria ist pleite, 57 Filialen sperren zu, 394 Beschäftigte, darunter überwiegend Frauen, verlieren den Job. So weit, so bekannt, so traurig für die Betroffenen - doch wie geht es nun weiter? Bei der ersten Gläubigerversammlung am Montag wurde beschlossen, dass 16 Standorte kurzfristig - bis zu einem Monat - für einen Konkursabverkauf offen halten werden, wie Masseverwalter Norbert Scherbaum erklärt.

