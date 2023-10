Infineon, der mit Abstand größte Betrieb Kärntens und ein Leitbetrieb im besten Sinne, bildete den gebührenden Rahmen für die Verleihung des Primus-Wirtschaftspreises der Kleinen Zeitung. Das Moderatorenteam Bettina Auer (Kleine Zeitung) und Mathias Pascottini führte durch einen gediegenen Abend voller guter Laune und Unternehmergeist. In der Kategorie Innovation überzeugte der Hersteller von smarten E-Ladestationen Go-e aus Feldkirchen die Jury. Patrick Minar (Lotterien) übergab den Preis. „Nicht die Geschäftsführung, sondern unserem Team gebührt der Dank für ihre innovative Leistung, die sie tagtäglich abliefern. Wir stehen zwar in Konkurrenz mit China, aber die Qualität spricht für uns“, betonte Personalchef Michael Pagitz bei der Preisübergabe.

Der Primus in der Kategorie International wurde von René Haberl, dem Vorstand der Treibacher Industrie AG, an Helmut Kubin und Claudia Kogler von Europlast überreicht. „Für uns ist diese Anerkennung nicht selbstverständlich. Der Primus ist eine zusätzliche Motivation, um weiterhin unser Bestes zu geben.“

BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer übergab den Primus für Nachhaltigkeit an Kärntnermilch-Geschäftsführer Helmut Petschar und sein Team und auch von ihnen hieß es: „Der Primus ist ein weiterer nachhaltiger Motivationsschub für uns.“

Tourismusreferent Sebastian Schuschnig war es eine Ehre, den Primus in der Kategorie Tourismus an Hotelier Michael Knaller vom Bio-Hotel Gralhof zu übergeben.

Und auch das junge Quartett von myAcker - sie erschienen mit grünem Stecktuch, „ernteten“ einen Primus in dem von Isabella-Floristik stilvoll gestalteten Veranstaltungssaal bei Infineon. Ihn übergab Lakesidepark-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht.

50 hochqualitative Einreichungen hatte es insgesamt gegeben. Und bereits alle Nominierten dürfen sich als Sieger sehen, war am Abend öfter zu hören. Zwei Preisträger jedoch hatten keine Bewerbung eingereicht - und gewannen trotzdem, weil sie Solitäre sind: der Alpen-Adria-Trail, den Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner gemeinsam mit Kollegen aus anderen Partnergemeinden entgegennahm. Und Hotelierslegende Erwin Berger vom Resort Feuerberg auf der Gerlitzen, den Primus für sein Lebenswerk bekam: „Ich bin gerührt, demütig - und total glücklich.“

Kärntner Unternehmer im Mittelpunkt

„Unternehmertum heißt, immer wieder Höhen und Tiefen zu meistern“, so Kleine-Zeitung-Geschäftsführer Thomas Spann. Gemeinsam mit den Chefredakteuren Hubert Patterer, Wolfgang Fercher und dem Hausherren, Infineon-Vorstand Oliver Heinrich, hieß er die Gäste der Primus-Gala willkommen, die trotz des weitläufigen Geländes des Infineon Austria-Headquarters in Villach ins Hauptgebäude gefunden hatten, wo Donnerstagabend die Primusgala stattfand – während sympathischerweise rundherum weitergearbeitet wurde. Eine gute Location für einen Wirtschaftspreis.

Die Gäste – ein Who is who der Kärntner Wirtschaft. Das Unternehmer-Eherpaar Robert und Helvig Kanduth plauderte mit FH-Rektor Peter Granig und Landtagspräsident Reinhart Rohr, Industriellen-Geschäftsführerin Claudia Mischensky kam gerade aus Wien, KWF-Vorständin Sandra Venus unterhielt sich mit Wirtschaftskammer-Direktor Meinrad Höfferer und Villachs Bürgermeister Günther Albel. Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber interessierte sich vor allem für die Nominierten in der Kategorie Nachhaltigkeit. Ebenfalls auf dem in Primus-Rot gehaltenen Teppich gesehen: Baumanager Karl-Heinz Strauss (Porr), Gottfried Joham (Mondi), Unternehmer Otmar Petschnig, Unternehmerin Andrea Springer, Hotelierin Marianne Daberer, Wolfgang Gratzer (Gernali), Edith Sabath-Kerschbaumer (Urlaub am Bauernhof), Superintendent Manfred Sauer, Kelag-Vorstand Danny Güthlein, WK-Direktor Meinrad Höfferer, Event-Guru Hannes Jagerhofer, Arthur Primus (Wild), Hubert Stotter (Diakonie), Benjamin Wakounig (Slowenischer Wirtschaftsverband), Werbeprofi Volkmar Fussi. Die Landespolitik war mit LHStv. Gaby Schaunig, LHStv. Martin Gruber und Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig vertreten.