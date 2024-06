Als Ersatz der „E3“, eine der größten Spielemessen, ist das „Summer Game Fest“ während Corona gestartet. Das Videospiel-Event ist seitdem als jährlicher Fixpunkt bei Spielerinnen und Spielern im Kalender eingetragen. Am 07. Juni war es wieder so weit. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst:

Dichtes Programm

Den Anfang des zweistündigen Programms macht LEGO. Mit Horizon Adventures setzt LEGO die Welt von Aloy als Bauklötzchen um. Der Trailer zeigt den von den LEGO-Videospielen gewohnten und geliebten Humor. Erscheinen wird es im Winter. Mit einem Harry Potter Quidditch-Spiel kommen Fans der Zaubererwelt ab 3. September auf ihre Kosten und können sich in dem Zauberersport messen.

Horrorfans können sich auf ein neues Spiel von Entwickler „Blumhouse“ freuen. Auf der Bühne verspricht Blumhouse CEO Jason Blum in einem Nebensatz auch ein Sequel von „Five Nights at Freddys“. Zusehen gibt es davon noch nichts. Dafür gab es was von der Erweiterung von „Alan Wake II“ zusehen.

Among Us Fernsehserie

Ein Highlight des Abends dürfte für viele der neue Trailer zu Kingdom Come Deliverance 2 sein. Wie schon der Vorgänger spielt der zweite Teil im Böhmen des 15. Jahrhunderts. Die Geschichte setzt am ersten Teil fort. Der Protagonist Schmid Heinrich wird sich in den Wirren eines Bürgerkriegs wieder finden. Recht überraschend für viele wurde auch ein erster Trailer für die kommende „Among Us“ Fernsehserie gezeigt.

Der Überraschungshit Anfang des Jahres „Palworld“, das „Pokémon mit Waffen“, erhält am 27. Juni sein erstes großes Update. In diesem wird unter anderem eine neue Insel hinzugefügt. Ein paar Tage davor, am 14. Juni, startet hingegen die Beta der Playstation 5-Version des beliebten Shooters „Valorant“. Auch für VR-Liebhaber waren ein paar wenige Spiele dabei. Wie ein neues Batmanspiel aus der bei Fans beliebten „Arkham“-Reihe.

Weitere Events

Die große Ankündigungsüberraschung blieb beim Summer Game Fest blieb aus. Dies könnte sich aber in den nächsten Tagen noch ändern. Denn es stehen bereits die nächsten Videospiele-Events in den Startlöchern. Am 09. Juni findet der „X-Box Showcase“ und die „PC Gaming Show“ und am 10. Juni die „Ubisoft Forward“ statt.