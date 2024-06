Sich im österreichweiten Vergleich mit anderen jungen Talenten zu messen, motivierte neun junge Kärntner Talente in unterschiedlichen Lehrberufen im Tourismus zusätzlich. Gold ging bei den Staatsmeisterschaften der Tourismusberufe, den Juniorskills Austria, unter anderen an Eva Nagelschmied. Sie qualifizierte sich zudem für die Euroskills, bei denen es dann auf europäischer Ebene weitergeht.

Auf ihre Zukunftspläne angesprochen, zeigt sich unter den Jungtouristikern, dass es nach der Lehrabschlussprüfung erst richtig losgeht: „Ich finde es wichtig, dann Betriebe in verschiedenen Ländern kennenzulernen, um sich von dort immer das Beste mitzunehmen“, erzählt die 18-jährige Moosburgerin.

Eva Nagelschmied: „Als Restaurantfachfrau stehen mir dann viele Wege offen. Ich kann überall auf der Welt arbeiten.“ © Weichselbraun Helmuth

Erfolge mit Vorbildwirkung

„Das ist nicht nur beste Werbung für die Lehrlingsausbildung in unseren Betrieben, sondern macht gleichzeitig vielen jungen Menschen Lust auf eine Karriere im Tourismus“, sagte Sigismund Moerisch, Obmann der Fachgruppe Hotellerie, bei der Ehrung. Den insgesamt neun Teilnehmern zu drei Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen gratulierten außerdem Gastronomiesprecher Stefan Sternad und Tourismusreferent Sebastian Schuschnig.

„Beruflich steht auch die Welt offen, aber wichtig ist, dass es auch wieder zurückzieht, denn ihr werdet hier gebraucht“, so Sternad, der hinzufügte: „Für angehende Lehrlinge gab es noch nie so viel Auswahl. Unser Job ist es, perfekt auszubilden.“ Oft gehe es auch darum, den Betrieb mit der passenden Größe mit den Kandidaten zu matchen. Tourismus-Spartengeschäftsführer Wolfgang Kuttnig wies auf Verbesserungen in der dualen Ausbildung hin. Auch die Qualität steige, wie mehr mit Gütesiegel ausgezeichnete Lehrbetriebe belegen.