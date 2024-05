Der japanische Autobauer Toyota setzt als Alternative zum E-Auto auf einen neuen emissionsärmeren Verbrennungsmotor. Zusammen mit den Konkurrenten Subaru und Mazda stellte Toyota am Dienstag Entwürfe für 1,5-Liter- und 2,0-Liter-Motoren vor, die deutlich kleiner und rund 10 Prozent leichter sind als aktuelle Benzinmotoren. Die Motoren sollen auch mit CO 2 -freien Kraftstoffen wie E-Fuels oder Biosprit laufen. Wann entsprechende Modelle auf den Markt kommen, ist unklar.

„Sind technologieoffen“

Der weltweit größte Autobauer und Spezialist für Hybridantriebe ist spät bei reinen batterieelektrischen Antrieben eingestiegen. Die Japaner fahren einen technologieoffenen Kurs, da nicht in allen Weltregionen der Umstieg auf E-Autos so schnell vorangetrieben wird wie in Europa, wo ab 2035 keine konventionellen Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt kommen. Vorstandschef Akio Toyoda geht davon aus, dass E-Autos weltweit nur einen Absatzanteil von 30 Prozent erreichen werden, während der Rest auf Hybride und Brennstoffzellen-Fahrzeuge entfallen könnte