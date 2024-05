„Mit unserer neuen Partnerschaft verstärken wir unsere Präsenz in Kroatien und folgen dabei konsequent unserer Wachstumsstrategie in Südosteuropa“, betont Ralf Mittermayr, CEO des steirischen Entsorgungsspezialisten Saubermacher. Dieser hat in Kroatien gerade die mehrheitliche Übernahme des Abfallwirtschaftsunternehmens „3KF“ finalisiert. Konkret wurden 69 Prozent des 2011 gegründeten Familienunternehmens mit Sitz in Zagreb erworben. Der Betrieb handelt mit Wertstoffen und ist auf die Sammlung, Sortierung und Aufbereitung von Siedlungs- und Gewerbeabfällen wie etwa Verpackungen, biogene Abfälle, Bauschutt und Ersatzbrennstoffe spezialisiert. Neben Saubermacher ist die kroatische Gesellschaft Trgo-Sirovina d.o.o. – langjähriger Partner von Saubermacher – neuer Miteigentümer. „3KF“ zählt 50 Beschäftigte, die allesamt übernommen werden, und betreibt zwei Standorte in Zagreb.

Der südosteuropäische Markt, so Mittermayr, biete aufgrund der EU-Kreislaufwirtschaftsziele, der Umsetzung des Deponieverbots und der Ausweitung der getrennten Sammlung viel Potenzial. Im November 2023 wurden die Verträge für die öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) mit der zweitgrößten nordmazedonischen Stadt Tetovo unterzeichnet. Mittlerweile wurde mit der Sammlung der Siedlungsabfälle gestartet.