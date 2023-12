Wenn andere in der Früh zu arbeiten beginnen, ist für Gustl Rappold der Arbeitstag schon zur Hälfte vorbei. Seit 37 Jahren ist der gelernte Ingenieur als Fahrer für das Entsorgungsunternehmen Saubermacher tätig. Heute ist Restmülltag. „Je nach Route fahre ich 500 bis 700 Tonnen ab“, erzählt er. Um das zu schaffen, beginnt seine Schicht um fünf Uhr früh. Doch das zeitige Aufstehen macht Rappold nichts aus - im Gegenteil: Wenn in der Früh noch niemand unterwegs ist und wie in den vergangenen Wochen die Weihnachtsbeleuchtung die Dunkelheit erhellt, versetzt ihn das erst recht in weihnachtliche Stimmung.