Popstar Taylor Swift sprengt mit ihrer „The Eras Tour“, für die bereits mehr als einer Milliarde Tickets verkauft wurde, alle Rekorde. Ihre Konzerte sind nicht nur unfassbar schnell ausverkauft, die US-Sängerin ist schon länger ein Wirtschaftsfaktor. Gleich drei Konzerte stehen in Wien auf dem Programm. Und der „Swift-Effekt“ ist auch in der Bundeshauptstadt deutlich spürbar.

Das Vergleichsportal Check24 Österreich hat die Hotelbuchungen an den Konzerttagen (8., 9. und 10. August) mit dem Buchungsvolumen der Woche vor dem Event verglichen: Die Analyse ergibt aktuell ein Plus von 246 Prozent. Dabei sind 36 Prozent der Hotelzimmer schon im Juli und August des Vorjahres gebucht worden. Also rund um den Verkaufsstart der Konzerttickets Mitte Juli.

Teure Woche für Wien-Urlauber

Die Zimmerpreise haben sich im Schnitt um 22 Euro pro Nacht erhöht. An Konzerttagen kostet ein Hotelzimmer in Wien im Schnitt 170 Euro pro Nacht. Die Woche davor zahlt man im Schnitt 148 Euro. Die Buchungslage zeigt, dass auch für andere Konzerte viele Fans nach Wien kommen. Ende August, wenn die Band Coldplay nach Wien kommt, gibt es ebenfalls signifikant mehr Hotelbuchungen. Die Empfehlung des Vergleichsportals an Wien-Urlauber: Wer noch auf der Suche ist, sollte zeitnah buchen.