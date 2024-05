Der österreichische Automarkt liefert viele erfreuliche aber eine enttäuschende Zahl: Die Pkw-Neuzulassungen legten um 15,3 Prozent auf 21.337 zu. Klaus Edelsbrunner, Obmann des Bundesgremiums für den Fahrzeughandel der WKO, geht sogar davon aus, dass man heuer insgesamt über 250.000 verkaufte Fahrzeuge kommen könnte. Entgegen allen Erwartungen. Der Zuwachs gehe aber „vor allem auf einen deutlichen Anstieg der Zulassungen von Verbrennern und Hybriden zurück, während die Nachfrage nach Elektroautos im April den dritten Monat in Folge rückläufig war“, erklärte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas die enttäuschende E-Auto-Nachricht in der Zulassungsstatistik.

Im Detail schauen die Zahlen so aus: Im Vergleich zum April des Vorjahres kletterte die Zahl der neu zugelassenen Pkw mit konventionellem Verbrenner-Motor um ein Viertel (plus 25,2 Prozent) auf 12.267. Auch Hybrid-Autos waren gefragter, die Nachfrage nach Benzin-Hybriden legte etwa um 10,9 Prozent auf 4555 Autos zu.

Die schlechte Nachricht

Die schlechte Nachricht betrifft eben wieder die E-Mobilität: Hier wurden mit 3232 Fahrzeugen um 4,8 Prozent weniger Autos neu zum Verkehr zugelassen.

Für Edelsbrunner gibt es einen entscheidenden Grund dafür: Die Politik agiere zu wenig klar. „Man weiß nicht in welche Richtung es geht. Wie agiert die EU weiter, wer setzt sich innerhalb der EU mit seinem Kurs durch, wird es Deutschland oder Italien sein? Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, erklärt, man werde 2026 besprechen ob das Verbrenner-Aus 2035 wirklich hält. Das ist Wahlkampf und bringt pure Verunsicherung.“ Dazu gesellen sich gleich mehrere Begleitfaktoren: „Was kostet der Strom in Zukunft? Die Stromkosten sind gestiegen, mit einem Diesel fahre ich heute bisweilen günstiger als mit einem E-Auto.“

Zu kompliziert bei Laden und bei den Preisen

Und nach wie vor sei das Handling beim Laden zu kompliziert. „Kann ich mit Kreditkarte zahlen, brauche ich eine App, das sind die Unsicherheiten, die der Kunde auch spürt. Und in den Städten gibt es einfach zu wenig Ladeplätze für eine größere Menge an E-Autos. Auch deshalb zögern die Kunden. So lange ich nicht den Komfort wie bei einem Verbrenner bieten kann, wird das E-Auto Probleme haben.“

Auch dafür trage die Politik die Verantwortung. Zuerst habe man die Gesetze gemacht und das Verbrenner-Verbot in der nächsten Dekade ab 2035 beschlossen. Aber auf die Rahmenbedingungen habe man offensichtlich vergessen.

Zeit wichtiger als Geld

80 Prozent der E-Auto-Verkäufe seien bisher an Firmen gegangen, und selbst hier erodiere das Geschäft. Nicht nur deshalb, weil die Förderung beim Firmenkauf weggefallen sei, zeigen sich erstaunliche Nebenwirkungen. „Bei Außendienst-Mitarbeitern, die mit einem E-Auto unterwegs sind, sehen wir eine überraschende Entwicklung. Wenn sie länger unterwegs sind und durch das Laden die Arbeitszeit weiter verlängert wird, dann steigen einige wieder auf den Verbrenner um, obwohl sie wieder Sachbezug für das Auto zahlen müssen. Zeit ist inzwischen schon fast wichtiger als Geld geworden“, so Edelsbrunner.