Kärnten wähnte sich auf dem Weg zur führenden Wasserstoff-Region: Vor vier Jahren erfolgte der Startschuss für H2 Carinthia, ein „europaweit führendes Projekt zur zweifachen Nutzung von grünem Wasserstoff“. Der Inhalt in Kurzform: Von Infineon erzeugter und in der Halbleiter-Produktion als Trägergas eingesetzter Wasserstoff soll aufgereinigt und für den Antrieb von Wasserstoffbussen genutzt werden. 40 Busse sollten im Zentralraum mit Wasserstoff betrieben, eine Wasserstofftankstelle für die Betankung von den OMV in Villach errichten werden.