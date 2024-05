Fisker Austria meldet Insolvenz an, Produktion in Graz droht endgültig das Aus

Nächster Akt im Drama um Fisker: Die österreichische Tochtergesellschaft meldet Insolvenz an. Sie hat die Auftragsfertigung bei Magna in Graz gemanagt – damit ist die Produktion in Graz wohl endgültig beendet.