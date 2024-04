Selbstfahrende Roboter-Autos: Wo stehen Tesla und seine Rivalen?

Tesla nahm wichtige Hürde in China: E-Auto-Pionier ist nun einen entscheidenden Schritt weiter bei seinem Ziel, seine Fahrer-Assistenzsystem FSD (Full Self-Driving) in China auf den Markt zu bringen. Doch wo steht die Branche rund ums Autonome Fahren eigentlich? Was machen BMW, Mercedes & Co.? Ein Überblick.