Beworben werden sie als „die sicherste Geldanlage Österreichs“ – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Markus Stix, Geschäftsführer der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), haben am Montag das – bereits angekündigte – Comeback der „Bundesschätze“ eingeläutet. Für Privatanlegerinnen und Privatanleger gibt es damit ab sofort wieder die Möglichkeit, direkt beim Staat Anleihen zu kaufen. Dann können Wertpapiere zu unterschiedlichen Anlagebeträgen und Laufzeiten online gekauft werden. Der sogenannte Bundesschatz ist als Sparprodukt gedacht, mit dem man beim Bund – also ohne ein Wertpapierdepot bei einer Bank – österreichische Staatsanleihen erwerben kann. Dafür wurde auch das Online-Portal bundesschatz.at reaktiviert.

Ein ähnliches Produkt gab es bereits früher (ab 2002), es wurde jedoch 2020 angesichts des damaligen Null- und Niedrigzinsumfeldes eingestellt. Brunner hatte dessen Reaktivierung im vergangenen August angekündigt. Brunner spricht dennoch von einer „absoluten Neuheit“, im Vergleich zum früheren Produkt spiele man jetzt „in einer anderen Liga, in einer neuen Dimension“. Was ist nun neu?

„Klassischen Bundesschätze“ und „grüne Bundesschätze“

Unterschieden wird in die Gruppe der sogenannten „klassischen Bundesschätze“ und der „grünen Bundesschätze“. Bei den klassischen Bundesschätzen ist eine einmonatige (verzinst mit 3,5 Prozent), eine zwölfmonatige (verzinst mit drei Prozent) sowie eine zehnjährige (verzinst mit 2,5 Prozent) Veranlagung möglich, wie Stix ausführt.

Zudem gebe es eine „Weltneuheit“, die „grünen Bundesschätze“ – mit Laufzeiten von sechs Monaten (3,25 Prozent Zinsen) sowie vier Jahren (2,75 Prozent Zinsen). Die Mittelverwendung sei „zweckgewidmet für grüne Ausgaben und Projekte der Republik, also klimarelevante Ausgaben des Bundes“. Das biete privaten Anlegern die Möglichkeit „an der grünen Transformation mitzuwirken“, so Stix. Diese Verzinsung brauche „keinen Vergleich zu scheuen“, so Stix.

ID Austria als Voraussetzung

Sowohl Bruner als auch Stix verweisen darauf, dass die Kontoeröffnung, die Kontoführung sowie sämtliche Transaktionen „kosten- und spesenfrei sind“. Die Online-Authentifizierung wird exklusiv über ID Austria (Details zur Anmeldung gibt‘s hier) erfolgen – daher ist ein entsprechender Zugang vonnöten. Einmal angemeldet, könne das Konto „binnen 60 Sekunden eingerichtet werden“, verspricht Stix. Die Mindesteinlage liege bei 100 Euro.

Als Vorteile werden neben „einer fairen Verzinsung“ u. a. auch der einfache Zugang, die Spesenfreiheit sowie die Möglichkeit direkter Investition in grüne Projekte der Republik hervorgestrichen. Zudem gelte eine „unbegrenzte Einlagensicherung, weil ja die Republik für sämtliche Anlagen direkt einsteht“, wie Brunner betont.

Der Finanzminister sieht im Angebot auch eine „Wettbewerbsbelebung“, man biete eine „attraktive Alternative, die fair und fix verzinst ist“, so Brunner.