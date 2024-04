82.335 Transaktionen wurden in der Immobilienwirtschaft 2023 getätigt. Österreichweit bedeutet, dass einen Einbruch um 24 Prozent über alle Immobilien hinweg im Vergleich zu 2022, wo man bereits einen Rückgang um 15 Prozent verzeichnete. Nun habe sich aber ein stabiles Niveau mit 7500 bis 8000 Transaktionen pro Monat etabliert.

„Es ist gut zu sehen, dass Immobilienerwerb in Österreich nach wie vor gefragt ist. Die Immobilienpreise sind nicht gesunken und werden das wohl auch in absehbarer Zeit nicht tun“, sagte Gerald Gollenz, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), bei der Präsentation des neuen Immobilienpreisspiegels.

Gerald Gollenz, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder © KLZ/Christof Hütter

Der Branchensprecher der rot-weiß-roten Immobilienwirtschaft betonte aber, dass dem Wohnimmobilienmarkt der Schwung fehle: „Wir haben derzeit einen dramatischen Einbruch im Neubau und auch bei Sanierungen.“ Durch die Ausgestaltung des Handwerkerbonus werde die Sanierfreude bei Vermietern wohl nicht steigen. Gollenz‘ Befürchtung: eine Verknappung im nicht nur im Erstbezugs-Segment, die die Kaufpreise steigen lässt.

Gute Wohnlage im Süden „preiswert“

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis beim Kauf von Eigentumswohnungen im Erstbezug lag 2023 bei 3.454,75 Euro (+ 3,92 Prozent). Bei Reihenhäusern betrug er 2.108,05 Euro (+ 1,04 Prozent), bei Einfamilienhäusern 2.384,61 Euro (+ 2,57 Prozent). Baugrundstücke für Wohnimmobilien wurden im Schnitt um 431,14 Euro pro Quadratmeter verkauft, was einer Preissteigerung von 5,93 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Noch immer vergleichsweise preiswerte Städte finden Häuslbauer in Graz mit rund 400 Euro pro Quadratmeter Grundstückspreis in guter Lage sowie in Klagenfurt mit 290 Euro.

Auch für Gewerbeimmobilien wurden Preisanpassungen verzeichnet: Betriebsgrundstücke schlugen beim Kauf mit im Durchschnitt 198,59 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Die durchschnittliche Nettomiete für Büroflächen lag bei 9,57 Euro pro Quadratmeter, während Geschäftslokale im Schnitt 12,09 Euro pro Quadratmeter kosteten.

„Mieten sind nicht explodiert“

„Damit passt sich die Entwicklung der Mietpreise in Österreich zwar nach oben an, die Mieten sind aber im Jahr 2023 im ganzen Land trotz Erhöhungen deutlich unter der Inflations- und Teuerungsrate geblieben. „Der Mietmarkt für Wohnungen, die keiner Mietzinsobergrenze unterliegen, ist damit in ganz Österreich stabil geblieben“, sagt der stellvertretender Fachverbandsobmann Michael Pisecky.