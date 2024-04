Rund 28 Jahre war Wolfgang Leitner (71) Vorstandsvorsitzender des steirischen Technologiekonzerns und Anlagenbauers Andritz AG. Im April 2022 erfolgte die Staffelübergabe an Joachim Schönbeck, der dem Andritz-Vorstands seither vorsteht. Leitner, der direkt und indirekt 31,5 Prozent der Aktien des Unternehmens (mit zuletzt 8,7 Milliarden Euro Jahresumsatz und 504,3 Millionen Euro Gewinn) hält, ist seit seinem Rückzug aus der operativen Konzernführung Mitglied des Aufsichtsrats, zuletzt war er stellvertretender Vorsitzender.

Bei der konstituierenden Aufsichtsratssitzung, die am Montag über die Bühne gegangen ist, wurde Leitner nun zum Vorsitzenden des Andritz-Kontrollgremiums gewählt. Sein Vorgänger in dieser Funktion, Alexander Leeb, war nach Ablauf seines Mandats ausgeschieden. Als Stellvertreterin wird Elisabeth Stadler (62) fungieren, die im März im Rahmen der Hauptversammlung – ebenso wie Regina Prehofer (67) – neu in den Andritz-Aufsichtsrat bestellt wurde. Auf der Kapitalseite komplettieren Wolfgang Bernhard,

Jürgen Hermann Fechter sowie Alexander Isola den Aufsichtsrat.