Am Donnerstag wird der Technologiekonzern und Anlagenbauer Andritz AG die Jahresbilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentieren. Am 21. März steht dann die nächste ordentliche Hauptversammlungen auf dem Programm. Dabei wird es zu Veränderungen im Aufsichtsrat kommen. So wird vorgeschlagen, zwei neue Mitglieder in das Aufsichtsgremium zu wählen – die Zahl der Kapitalvertreter im Gremium wird somit bei sechs belassen.

Das Unternehmen teilt mit, dass die Mandate von Monika Kircher und Alexander Leeb als Mitglieder des Aufsichtsrats der Andritz AG „mit Beendigung der bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung auslaufen“. Monika Kircher gehört dem Aufsichtsrat seit 2014 an. Alexander Leeb ist seit 2019 Mitglied und seit 2022 Vorsitzender des Aufsichtsrats.

So setzt sich der Aufsichtsrat zusammen

Als „Neuzugänge“ sollen mit Elisabeth Stadler (62) und Regina Prehofer (67) zwei der profiliertesten Finanzmanagerinnen des Landes in den Aufsichtsrat gewählt werden, ihre Mandate sollen dann bis 2028 laufen. Stadler war bis Juni 2023 Generaldirektorin der VIG Vienna Insurance Group AG und zuvor u. a. Chefin der Donau Versicherung sowie der Ergo Austria. Sie ist auch Vorsitzende des Aufsichtsrats der Österreichischen Post AG sowie Mitglied des Aufsichtsrats der OMV und der Voestalpine AG.

Elisabeth Stadler © Christoph Kleinsasser

Regina Prehofer startete ihre Laufbahn 1981 in der Oesterreichischen Kontrollbank und bekleidete danach Schlüsselpositionen in der Creditanstalt sowie der früheren Bank Austria Creditanstalt. Sie war danach Vorstandsmitglied der Bawag (verantwortlich für das Privat- und Firmenkundengeschäft) und wechselte dann als Vizerektorin der Wirtschaftsuniversität Wien in den akademischen Bereich (2011 bis 2015). Sie ist u. a. Aufsichtsrätin bei AT&S (stellvertretende Vorsitzende) sowie bei der Spar Holding.

Im Aufsichtsrat der Andritz AG sind derzeit – neben Leeb und Kircher – auch Wolfgang Leitner (davor langjähriger CEO), Automanager Wolfgang Bernhard, Ex-ThyssenKrupp-Manager Jürgen Hermann Fechter, der Rechtsanwalt Alexander Isola sowie die drei vom Betriebsrat entsandten Mitglieder: Georg Auer, Andreas Martiner und Alexander Mori.