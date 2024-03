Die Notenbank Federal Reserve verlängert wie erwartet ihre Zinspause. Der Leitzins bleibt in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent - jener Satz, zu dem sich Geschäftsbanken Geld von der Zentralbank leihen können. Damit belässt die Fed den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau. Die Entscheidung der Notenbanker am Mittwochmachmittag (Ortszeit) war so erwartet worden.

Seit März 2022 hat die Fed ihren Leitzins im Kampf gegen die Inflation in Rekordtempo um mehr als fünf Prozentpunkte angehoben. Der Preisauftrieb in den USA hatte sich zuletzt unerwartet wieder etwas beschleunigt.

Die US-Notenbank erwartet in diesem Jahr ein höheres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll demnach um 2,1 Prozent wachsen, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Das wären 0,7 Prozentpunkte mehr als noch im Dezember prognostiziert. Für kommendes Jahr sagt die Fed ein Wachstum von 2 Prozent voraus.