Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöht erneut nicht die Zinsen. Der Leitzins der Fed bleibt einmal mehr in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Das teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Es ist der höchste Wert seit 22 Jahren. Wegen der geopolitischen Risiken im Nahen Osten und einer etwas werdenden Wirtschaft will die US-Notenbank behutsam vorgehen.

Elf Mal in Folge Zinsen angehoben

Im Kampf gegen den starken Anstieg der Verbraucherpreise hat die Zentralbank den Leitzins seit März 2022 elf Mal angehoben. Nach zehn Anhebungen in Folge gab es im vergangenen Juni eine erste Zinspause, im Juli dann eine erhöhte Anhebung und im September wieder einen unveränderten Leitzins. Nun setzten die Währungshüter erneut auf einen gleichbleibenden Leitzins.

Inflation auf 40-Jahres-Hoch

Die Inflation hatte in den USA wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Juni 2022 ein 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent erreicht. Die Teuerungsrate ging in der Folge deutlich zurück und lag zuletzt zwei Monate in Folge bei 3,7 Prozent. Die Fed verfolgt langfristig das Ziel einer Inflationsrate von zwei Prozent, will aber nicht mit zu starken Leitzinserhöhungen die Konjunktur abwürgen.

US-Börsen weiter im Plus

Die US-Börsen haben am Mittwoch kaum auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed reagiert. Der Dow Jones hielt kurz nach der Ankündigung der Notenbank weiter leicht im Plus. Gegen 19.40 Uhr lag der Index mit einem Aufschlag von 0,37 Prozent bei 33.174,09 Punkten. Der S&P-500 legte 0,54 Prozent auf 4216,60 Zähler zu. Der Nasdaq Composite stieg um 0,75 Prozent auf 12.947,67 Punkte.