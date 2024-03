H&M, Zara, Decatlon & Co

Globaler Trend: Chips für kassenloses Zahlen werden in Gratkorn entwickelt

Immer mehr Handelsbetriebe setzen auf „Just Walk Out Shopping“, also auf kassenloses Bezahlen. Dafür essenzielle Technologie wird beim Mikrochip-Spezialisten NXP in der Steiermark entwickelt.