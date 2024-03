Der börsennotierte Baustoffkonzern Wienerberger hat die 600 Millionen Euro schwere Übernahme des französischen Dach- und Solaranbieters Terreal abgeschlossen. Die Akquisition bringt Wienerberger einen erwarteten zusätzlichen Jahresumsatz in Höhe von rund 725 Millionen Euro, wie das österreichische Unternehmen am Freitag mitteilte. Konkret erwarb Wienerberger das Terreal-Geschäft in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie Creaton in Deutschland.

28 Standorte, 3000 Beschäftigte

Die Transaktion umfasse 28 Standorte und rund 3000 Terreal-Beschäftigte, hieß es weiter. Das kombinierte Steildachgeschäft solle zukünftig jährlich etwa 75 Millionen Quadratmeter Dachfläche umsetzen. Es ist laut Wienerberger die größte Übernahme der Unternehmensgeschichte.