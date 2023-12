Die Wiener Börse hat am Freitag den letzten Handelstag des Jahres 2023 mit moderaten Gewinnen beendet. Der österreichische Aktienindex ATX legte in einer verkürzten Börsensitzung 0,61 Prozent auf 3.434,97 Punkte zu. Auf Jahressicht hat der Index damit 9,88 Prozent gewonnen. Auch an anderen wichtigen Börsen ging es im ablaufenden Jahr 2023 nach oben.

Der deutsche DAX beendete das Jahr am Freitag mit einer Jahresperformance von gut 20 Prozent. Der Dow Jones peilt vor seinem letzten Handelstag ein Plus von rund 14 Prozent an. Angetrieben wurden die Börsen zuletzt vor allem von der Aussicht auf sinkende Zinsen. Anleger hoffen, dass die wieder sinkenden Teuerungsraten den Weg frei machen für Leitzinssenkungen der Notenbanken im kommenden Jahr.

Der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan, zeigt sich mit dem abgelaufenen Börsenjahr zufrieden. Trotz der schwächelnden Konjunktur und der weiterhin hohen Inflation als Stimmungsdämpfer habe die Wiener Börse ein gutes Jahr hinter sich gebracht. Der Jahresumsatz sei zwar „nicht überschäumend“, aber mit rund 55 Milliarden Euro in Ordnung gewesen. Mit Austriacard und EuroTeleSites gab es heuer gleich zwei Börsengänge im Prime-Segment. Auch für das kommende Jahr gebe es Aussicht auf weitere IPOs, so der Börsenchef.