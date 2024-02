Der Erfolg des Comic-Shooters „Fortnite“ scheint seit seiner Veröffentlichung 2017 nicht abzubrechen. Im Gegenteil: Jetzt investiert Disney 1,5 Milliarden Dollar in den Hersteller des Hypespiels „Epic Games“. Ziel sei es, ein „erweitertes Spiele- und Unterhaltungsuniversum“ zu erschaffen. Erste Zusammenarbeiten zwischen den beiden Unternehmen hat es in der Vergangenheit schon gegeben. So hat man bereits Figuren aus Star Wars und Marvel in „Fortnite“ spielen können.

Ein Disney-Fortnite Metaverse

Geplant ist eine Art Metaverse, welches abseits vom bekannten „Fortnite“ existiert. Dort sollen Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit haben „eigene Geschichten zu erstellen“ und mit Figuren aus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und mehr zu interagieren. Außerdem soll es die Möglichkeit geben, innerhalb der Plattform mit anderen Menschen zu interagieren und zu „shoppen“.

Schon 2022 hat es einen ähnlichen Deal zwischen Fortnite und Lego gegeben. Auch damals sind Summen in Milliardenhöhe geflossen und hat laut Epic Games eine neue „Ära“ eingeleitet. Anfang des Jahres ist mit „Lego Fortnite“ ein Survival-Spiel aus dieser Zusammenarbeit erschienen. Somit ist „Fortnite“ nicht mehr ein reiner Shooter, sondern wagt sich auch in andere Spielegenres vor.

„Größter Einstieg“

Disney CEO Bob Iger spricht von „Disneys bisher größtem Einstieg in die Welt der Spiele“, welcher „beträchtliche Möglichkeiten für Wachstum und Expansion bietet“. Wie genau das Ganze ausschauen wird, ist noch unklar. Auch wann die Fans das Disney-Fortnite-Metaverse erwarten können, steht noch nicht fest.