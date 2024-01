Die in München ansässige Agentur Wilde & Partner Communications hat zum Jahreswechsel in der österreichischen Hauptstadt ihre erste Auslands-Dependance eröffnet. Für den Aufbau des neuen Süd-Ost-Europa-Standortes in Wien konnte Agentur-Chef Jens Huwald als Geschäftsführerin Heidi Tscharf gewinnen. Die 55-Jährige, die 16 Jahre lang bei der Österreich Werbung tätig war, wo sie zuletzt das Austrian National Tourist Board mit 103 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortete, kündigt an: „Unser Fokus für Österreich, Slowenien und Kroatien wird zunächst klar auf touristischen Wertschöpfungsketten liegen.“

Der Abschied von der Österreich Werbung sei ihr zwar schwergefallen, doch sie wollte „die Herausforderungen annehmen und die Handlungsfelder im Tourismus sind so groß wie nie zuvor“. Tscharf stammt ursprünglich vom Turnersee, wo die Eltern auch eine Pension betrieben. Nach der Hotelfachschule war sie unter anderem für die Kärntner Tourismusgesellschaft, die Tourismus GmbH Villach-Warmbad, Faaker See und Ossiacher See sowie für die Kärnten Werbung tätig.