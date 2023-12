Der KSV-Experte Karl-Heinz Götze hat am Freitag eine Insolvenz weiterer maßgeblicher Gesellschaften des Signa-Konzerns von Rene Benko einmal mehr nicht zwingend erwartet, aber doch für möglich erklärt. Sollte es zu einer Insolvenz der Signa Prime oder Development kommen, sei dies grundsätzlich aber handhabbar, so der Experte in der ORF-“ZiB2“ am Abend. Schlussendlich könne im Rahmen von Insolvenzverfahren auch auf Benko-Vermögenswerte zugegriffen werden, so Götze.

Karl-Heinz Götze, KSV1870 © (c) Www.annarauchenberger.com /