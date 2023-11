Welche Richtung die gebürtige Klagenfurterin einmal einschlagen wird, stand relativ früh fest. Beate Pettinger-Natmeßnig war im Gymnasium Serienteilnehmerin bei Chemie- und Mathematikolympiaden. „Damals gab es drei Jahre Wartezeit auf einen Turnusplatz, daher studierte ich nicht Medizin, sondern Biochemie in Wien“, erzählt die 54-Jährige. Seit fünf Jahren ist sie in Wien Geschäftsführerin von CSL Behring Österreich. Der Biopharma-Konzern mit Hauptsitz in Australien hat sich auf die Herstellung von Arzneimitteln auf Basis von Blutplasma spezialisiert.