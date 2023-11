Ein riesiges Lithiumvorkommen ist es, das unter der Koralm seit Jahrhunderten schlummert. Die Rechte am Abbau wechselten bereits mehrmals die Hände. Das Unternehmen European Lithium verschob in den vergangenen Jahren immer wieder den geplanten Abbau. Stark nachgefragt ist das aufbereitete Lithium aufgrund der steigenden Nachfrage am Endprodukt: E-Auto-Batterien. Der Rohstoff wird aktuell europaweit nirgends abgebaut. Vorkommen sind viele bekannt, wie auch Frank Melcher betont, der an der Montanuniversität Leoben am Lehrstuhl für Geologie und Lagerstättenlehre forscht: „Die Schwierigkeit ist nicht das Auffinden von lithiumhaltigen Gestein. Es gibt nur wenige Firmen in der EU, die ein Projekt wie jenes bei Wolfsberg bergbautechnisch umsetzen können.“