Fragezeichen hatten nach dem Ableben von Dietrich Mateschitz Hochkonjunktur. Als die Todesnachricht am 22. Oktober des Vorjahres, kurz vor Mitternacht, offiziell verbreitet wurde, waren es neben tiefer Betroffenheit vor allem bohrende Fragen und auch Ungewissheit, die dominierten. Was bedeutet sein Tod für das Red-Bull-Imperium, was für die zahllosen Beteiligungen und Besitztümer, die der Milliardär und Mäzen über die Jahre zugekauft hatte? Wird es den einen Nachfolger geben? Und wie werden sich die Machtgefüge im Dosen-Imperium verschieben? Der gebürtige Mürztaler Mateschitz, der zeitlebens in vielen Bereichen ein Mysterium blieb, hatte aus einem asiatischen Aufputschgetränk („Krating Daeng“) Red Bull geformt und Mitte der 1980er-Jahre gemeinsam mit der thailändischen Herstellerfamilie Yoovidhya das Unternehmen gegründet. Er selbst hielt über die „Distribution & Marketing GmbH“ 49 Prozent an Red Bull, die Mehrheit lag und liegt durchgerechnet bei den Thailändern. Es war stets klar: Solange Dietrich Mateschitz lebt, wird am Machtgefüge nichts geändert. Und fest steht ebenfalls: Nach seinem Tod wird es nie wieder einen Geschäftsführer geben, der wie Mateschitz de facto alles alleine entscheiden kann.

Die Frage, ob sein einziger Sohn und Erbe, Mark Mateschitz (31), auch operativ an der Spitze der Red Bull GmbH in die großen Fußstapfen seines Vaters treten wird, wurde rasch – und wie erwartet – mit einem Nein beantwortet. Bereits im November 2022 wurde die Zäsur fixiert: Ein Managementtrio um Alexander Kirchmayr, Franz Watzlawick und Oliver Mintzlaff (siehe rechts) übernahm, das seither gemeinsam die breiten Betätigungsfelder von Red Bull lenkt. Mark Mateschitz hat sich aus sämtlichen operativen Verantwortungsbereichen zurückgezogen und in einem Schreiben, das – ausnahmsweise – auch öffentlich verbreitet worden ist, betont: „Ich halte nichts davon, sowohl Angestellter als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein.“ Für die „Distribution & Marketing GmbH“ hat er zunächst – kurzzeitig und interimistisch – drei langjährige Vertraute seines Vaters in der Führung installiert. Seit Dezember ist nun aber der 42-jährige Florian Hutter die zentrale Figur. Das Firmenbuch weist für ihn nicht weniger als 26 Funktionen bei diversen Mateschitz-Gesellschaften aus, gemeinsam mit Mark Mateschitz steht er auch an der Spitze der Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH, in der fast 20 Beteiligungen gebündelt sind.

„Bleiben lieber im Hintergrund“

Wie sein Vater pflegt auch der im Auftritt stets als höflich und zurückhaltend beschriebene Mark Mateschitz das Image des geheimnisvollen Milliardärs. Öffentliche Statements hat es seit seinem Schreiben nach dem Tod seines Vaters, in dem er auch die „große Ehrfurcht vor der Aufgabe, die ihn erwartet“ unterstrich, nicht mehr gegeben. Der Widerspruch zwischen dem Erfolg und der Omnipräsenz von Red-Bull-Marken und der Verschwiegenheit der Schlüsselplayer hinter der Marke bleibt aufrecht. „Die Personen, die im Hintergrund an unseren Projekten arbeiten, bleiben lieber im Hintergrund“ – dies war und ist einer der Standardsätze bei Medienanfragen an Red Bull, wie auch Volker Viechtbauer, enger Weggefährte voMin Dietrich Mateschitz, in seinem jüngst erschienen und durchaus bemerkenswerten Buch, „Dietrich Mateschitz: Flügel für Menschen und Ideen“ (Benevento Verlag) ausführt.

Der „Glamour-Faktor“

Doch was für den Vater galt, gilt – und das in noch stärkerer Ausprägung – auch für den Sohn: Auch wenn kaum bis gar nicht aktiv öffentlich kommuniziert wird, sind sie sehr präsent. Laut „Bloomberg“ ist Mark Mateschitz Europas reichster „Millennial“. „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf rund 32 Milliarden Euro. Und die Porträts über ihn beinhalten seit einigen Monaten noch einen besonderen „Glamour-Faktor“. Das hat mit seiner Lebensgefährtin Victoria Swarovski zu tun. Diese Beziehung zur TV-Moderatorin und Popsängerin findet nicht nur regelmäßig Niederschlag in Illustrierten und auf Social-Media-Kanälen, sie ist im Sommer auch zum bisweilen grell-bizarren heimischen Politikum geworden. Eine Privatreise mit Privatflugzeug zur Millionenjacht auf einer griechischen Insel zog eine Debatte über soziale und klimapolitische Fragen nach sich. Eine gehörige Portion Populismus inklusive.

Dass Red Bull selbst weiterhin auf Wachstumskurs ist, verdeutlicht der jüngst veröffentlichte Geschäftsbericht – der erste nach dem Tod des Gründers. 2022 wurden 11,5 Milliarden Dosen verkauft, um ein Viertel mehr als im Jahr davor. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro, der Gewinn lag bei 1,7 Milliarden. Die Dividende wurde von 1,2 auf 1,5 Milliarden Euro erhöht – die Hälfte davon geht an Mark Mateschitz.

Die großen Umbrüche blieben aus, aber ...

Eine Gemeinsamkeit mit dem Vater: Wenn Mark Mateschitz in der Öffentlichkeit auftritt, dann bei Sportereignissen; vorzugsweise am Red Bull Ring in Spielberg oder im Salzburger Stadion bei großen Spielen des FC Salzburg, wie der Verein international heißen muss. Auch im Sportbereich waren Änderungen erwartet (oder von manchen erhofft) worden – und blieben bisher doch aus. Einzig im Formel-1-Team scheint es derzeit an der Spitze zu kriseln, doch noch hat „Motorsport-Berater“ Helmut Marko seine Stellung verteidigt. Das „Projekt Formel 1“ ist wie auch der Fußball oder Eishockey Oliver Mintzlaff zugeordnet. Der Sport an sich – und das sind all jene Aktivitäten, die dem Claim der Marke entsprechen, aber läuft weiter über einen weiteren Mann, der lieber im Hintergrund werkt: Thomas Überall, einst Freestyle-Skifahrer und Teil der Kitzbüheler Gruppe, die bei Red Bull und Mateschitz von Anbeginn hoch im Kurs stand, übernahm die Sport-Agenden abseits der großen Sonderprojekte weltweit und „berichtet“ dabei einzig an RB-Marketing-Chef Marcus Weber.

Die ganz großen Umbrüche sind bisher auch im Medienimperium nicht auszumachen. Weder ServusTV noch das Red Bull Media House haben sich seither entscheidend verändert. Interne Umstrukturierungen, ein stärkerer Drang, sich in den Dienst der Marke zu stellen – jüngstes Beispiel ist die „Red Bull Show 100“ des Senders – sowie ein stärkerer Fokus auf Wirtschaftlichkeit fallen zwar auf. Davon, dass der Konzern im vergangenen Jahr den Geldhahn für diverse Medienprojekte zugedreht hätte, kann aber keine Rede sein.