Eigentlich haben es die KAC Fans in dieser Finalserie leicht: Denn wenn der KAC auswärts spielt, kann man es sich daheim bequem machen, schließlich überträgt Puls 24 sämtliche Finalspiele. Doch in dieser Saison will der Verein seinen Fans doch etwas mehr Unterhaltung bieten und lädt ins gemeinsame Wohnzimmer - die Heidi Horten Arena. Am Eis, wo es sonst härter zugeht, nehmen Joschi Peharz und Marc Brabant sowie Ex-KAC-Kapitän Christoph Brandner Platz, auf den Rängen sind es bei der Premiere gut 400 Besucherinnen und Besucher.