Eine Überraschung waren die Oscars in diesem Jahr nicht. Wie erwartet gewann Favorit Oppenheimer in den wichtigsten Kategorien. Doch die Verleihung der wichtigsten Filmpreise der Welt wirft auch ein Schlaglicht auf die Situation der Filmwirtschaft in Europa. Welche Erfolgsrezepte hat man im Lichte der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen? Was tut sich in Österreich, einer der schönsten und vielseitigsten Kulissen der Welt mit hohem kreativem Potenzial? Wie ist das Land im Wettbewerb der Produktionsstandorte aufgestellt? Und schließlich: Ist nach der Digitalisierung auch eine KI-Revolution zu erwarten?

Auf Einladung der Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft und der Kleinen Zeitung diskutieren: