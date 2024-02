Er absolvierte das Medizinstudium in Mindestzeit, war als Punk-Musiker mit seiner Band Turbobier erfolgreich und war der jüngste Bundespräsidentschaftskandidat. Nun will Dominik Wlazny - als Musiker unter dem Namen Marco Pogo bekannt - in den Nationalrat einziehen. Doch wofür steht er politisch? Und warum hat der Name „Bier“ nichts mehr mit dem Gerstensaft zu tun?