Es ist das legendärste Rennen im Kalender und sorgt jedes Jahr für Zuschauerrekorde entlang der Strecke und im Fernsehen: die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel. Was sind die Schlüsselstellen? Und wo kann man die entscheidenden Hundertstel holen? Vincent Kriechmayr und Stefan Babinsky liefern im Video Einblicke in das Innenleben der Abfahrer