Reportage. In Graz wurde der traditionelle Bauernsilvester gefeiert – und mit dabei Kleine-Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl.

Es gibt ja viele Gründe, sich auf ein rasches Ende von 2023 zu freuen. Einer davon: der Bauernsilvester, bei dem man in Graz traditionell bereits am 30. Dezember das Ende des Jahres feiert. Fasst man an diesem Tag auch Vorsätze? Und wie sieht es mit der roten Unterwäsche aus? Kleine-Zeitung-Sonderreporter Michael Großschädl mischte sich unter das Party-Volk.