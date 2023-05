Am Mittwoch, dem 17. Mai, wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz in der Früh zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten alarmiert. Zwei Pkw waren auf der Werkstraße, bei einer Kurve in der Nähe des Gasthauses Bachwirt, zusammengekracht. Beide Lenker zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Einer der Männer wurde vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach ins Spital transportiert, der zweite werde sich vom Hausarzt untersuchen lassen.

Die beiden Fahrzeuge sind stark beschädigt © FF Maria Lankowitz

Fahrzeuge stark beschädigt

Der Grund für die Kollision ist derzeit nicht bekannt. "Die Fahrzeuge sind sehr stark beschädigt", sagt Harald Sorger, Kommandant der FF Maria Lankowitz. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Zuvor hat die Wehr die Straße abgesperrt, aufgrund ausgetretener Betriebsflüssigkeiten Ölbindemittel gestreut und die Autos von der Fahrbahn weggeräumt.