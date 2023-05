Der anhaltende Starkregen fordert die weststeirischen Feuerwehren

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden im Bezirk Voitsberg aufgrund des Starkregens mehrere Keller überflutet. In Graden kam es zu einem Murenabgang – 2,5 Kubikmeter Erde sind in der Nähe einer Einfahrt abgerutscht.