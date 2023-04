Wie eine Mischung aus einer Sanddüne und den vulkanischen Bergen von Landmannalaugar auf Island präsentiert sich der Packerstausee in der Weststeiermark derzeit. Denn anstatt einer spiegelglatten Wasseroberfläche, in der sich die umliegende Natur spiegelt, ist derzeit nur sich derzeit nur ein kleines Rinnsal durch Schlamm, Steine und Sandformationen am Grund des rund 55 Hektar großen Stausees, der aktuell trocken liegt. Am Ufer liegen kleine Boote auf Grund. Badestege, die normal ins Wasser führen, ragen meterhoch über den Boden des Stausees, der sich auf dem Gebiet der Gemeinden Hirschegg-Pack und Edelschrott befindet.