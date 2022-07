Vor zwei Jahren wurde die "Steirarodl" der Diesel GmbH in Modriach in der weststeirischen Gemeinde Edelschrott eröffnet. Seither strömen Familien und Ausflugsgruppen in die Lipizzanerheimat, um per Sommerrodelbahn mit rund 40 km/h ins Tal zu flitzen. Seit Freitag, dem 22. Juli 2022, gibt es rund 40 weitere Attraktionen, die Bestandteil des neu eröffneten Bewegungsparks sind. 1,5 Millionen Euro wurden in die Errichtung investiert.

"Uns ist sehr früh bewusst geworden, dass das Areal ideal für Erweiterungen ist", betonte Stefan Riedler von der Diesel GmbH bei der Eröffnung der neuen Anlage. In dem Motorikpark gibt es unter anderem einen riesigen Kletterparcours, ein großes Hüpfkissen sowie ein Bodentrampolin mit fünf Feldern, Erlebnis-Musikinstrumente, Karusselle und Klettermöglichkeiten. Eine Besonderheit ist auch eine große Trockenrutsche, die von der Firma Wiegand, die auch die Schloßbergrutsche in Graz gebaut hat, stammt. Wer über den Hang rutscht, muss nicht zwangsläufig zu Fuß wieder hinauf – eine Art Fließband bringt die Besucher ohne Anstrengung zurück nach oben.

Fly-Line als Höhepunkt

"Der Höhepunkt ist jedenfalls unsere Fly-Line, die erst zweite dieser Art in Österreich", erzählt Geschäftsführer Ernst Diesel, der gleich einmal selbst die fliegende Achterbahn direkt neben der "Steirarodl" ausprobiert. Alexandra Lena Lindschinger (10) hat die Fly-Line auch gleich ausprobiert. "Ich finde sie cool. Ich habe mir nur vorgestellt, dass sie ein bisschen schneller geht", lacht die Schülerin. Für ihre Schwester Anna Lisa (8) ist ein anderes Gerät der Höhepunkt: "Mir gefällt die Kletterwand am besten." An dieser Boulderwand können sich mutige Kinder und Erwachsene in die Höhe wagen.

Rund 3700 Kubikmeter Erdmasse wurden bewegt, um das Gelände zu gestalten. "Alle Steine und die gesamte Erde, die hier verwendet wurden, stammen direkt vom Gelände selbst. Wir haben keine Erde her- oder weggebracht", betont Robert Lindschinger von der Diesel GmbH. Neben der Fly-Line sei der Bau des Riesenkletterparcours mit einem Stahlgerüst, großen Kletternetzen und einer weiteren Rutsche der größte Aufwand gewesen.

Der Edelschrotter Bürgermeister Georg Preßler ist über das Engagement der Brüder Ernst, Wolfgang und Andreas Diesel, die vor allem für ihre Kinokette bekannt sind, verständlicherweise glücklich: "Dieser neue Park fügt sich neben der Rodelbahn gut in das Angebotsportfolio unserer Gemeinde ein, mit guter Gastronomie, den Seen und unseren Naherholungsgebieten."

Bewegungspark wächst weiter

Die Ideen werden den Eigentümern der Diesel GmbH auch in Zukunft nicht ausgehen, verspricht Riedler: "Noch heuer sollen zehn weitere Attraktionen im Bewegungspark, der knapp 12.000 Quadratmeter groß ist, hinzukommen." Und auch für die nächsten Jahre gäbe es einige spannende Projekte zur Erweiterung der Anlage, die man umsetzen möchte. Vor allem der Bereich direkt um die Sommerrodelbahn soll entwickelt werden.

Ernst Diesel, die Bürgermeister Georg Preßler (Edelschrott) und Johann Schmid (Hirschegg-Pack), Bezirkshauptmann Hannes Peißl sowie Thomas Apfelthaler, Finanzreferent der Tourismusregion Graz, schnitten das Band zur Eröffnung des Bewegungs- und Motorikparks durch. Danach testeten viele Kinder aus der Gemeinde gleich einmal die vielen Gerätschaften.