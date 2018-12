Trauer um Fritz Kosir Der "Fritz" ist nicht mehr

Facebook

"Der Fritz" ist nicht mehr: Wirt-Legende Fritz Kosir ist verstorben © Andrea Kratzer (2)

In den "Mad Club" ist man als Jugendlicher (jeden Alters) in der Weststeiermark eigentlich nicht gegangen, man ging "zum Fritz". Nun ist der "Fritz" nicht mehr: Der legendäre weststeirische Wirt Fritz Košir ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

In Pension war Košir schon seit Langem, was ihn nicht davon abhielt, noch viele Jahre im Bärnbacher Szenelokal präsent zu sein. Dieses hat im Februar der langjährige Mitarbeiter Joachim "Jogo" Klampfl übernommen, als Koširs Tochter Josefine "Fini" Rosenzopf nach 21 Jahren ihren wohlverdienten Ruhestand antrat. Das ehemalige Bergarbeiter-Lokal ist bereits seit sieben Generationen, seit Ende des 18. Jahrhunderts, in den Händen der Familie. Den Namen "Mad Club" lehnte man übrigens an den New Yorker "Mad Club" an, in dem Frank Zappa für seine Fans alljährlich ein Gratiskonzert spielte.

Um den "Mad Club" ranken sich zahlreiche Legenden, vor allem war das Lokal des großen Musik- und Kunstliebhabers schon immer ein wichtiger Auftrittsort für Bands und Künstler-Treffpunkt. Im Inneren sind die Wände gepflastert mit Bildern - ganz besonders auffällig die Hommage an den Zappa-Film „200 Motels", gemalt vom früh verstorbenen Sohn Fritz Košir junior. Schon von außen weithin sichtbar sind Kette und Kugel des international renommierten steirischen Künstlers Gustav Troger und das Logo der Lord-Jim-Loge (die Künstlervereinigung wurde in den 1980er Jahren von Jörg Schlick, Martin Kippenberger, Albert Oehlen und Wolfgang Bauer gegründet). Erst im September hat Streetart-Künstler Werner Bauer (Pug) Kosir auf der Wand seines Gasthauses verewigt.

Und diese Nummer von "Sir" Oliver Mally ist wohl jedem Gast bestens vertraut, der bis zur (eh nicht so späten) Sperrstunde im "Mad Club" pickte:

