In Köflach ist eine Frau in ihrer Wohnung zu Sturz gekommen. Bevor die Einsatzkräfte der Dame helfen konnten, musste die Feuerwehr die Haustür aufbrechen.

Die Dame wurde zur Abklärung ins LKH Voitsberg gebracht © Rotes Kreuz/David Darmann

Um kurz vor acht Uhr am Dienstag in der Früh brachen fünf Kameraden der Feuerwehr Köflach die Türe auf. Im Inneren der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine ältere, leicht verletzte Dame am Boden liegend vor. Die Frau war Montagabend zu Sturz gekommen, sie konnte ohne Hilfe nicht mehr aufstehen, berichtet das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach. Die Sanitäter brachten die Dame zur Abklärung ins LKH Voitsberg.

Notfallarmband hätte helfen können

Die Tochter der Frau hatte in den Morgenstunden Alarm geschlagen. Sie hatte einen Unfall vermutet, weil sie nicht in die Wohnung konnte. Tatsächlich: Der Wohnungsschlüssel steckt noch, mit Spezialwerkzeug verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt. "Die Dame trug leider keine Rufhilfe, dabei hätte ihr ein Notfallarmband womöglich geholfen", heißt es seitens der Rettung.

