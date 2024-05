Seit mehr als drei Jahrzehnten ist Oliver Pink in der heimischen Fernsehlandschaft präsent. Zuletzt führte er sein Publikum im Rahmen seiner TV-Dokumentation „Wunderkammern 2“ in die Ateliers steirischer Künstlerinnen und Künstler. Am Tag der Arbeit blickt der Filmemacher aus Ligist mit uns zurück und erzählt, wie sich sein Beruf verändert hat.