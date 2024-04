Am Sonntag, dem 21. April, ist es so weit: Der weststeirische Regisseur Oliver Pink lädt mit seiner TV-Dokumentation „Wunderkammern“ zum zweiten Mal zu einer faszinierenden Reise in die Schaffenswelten steirischer Künstlerinnen und Künstler ein. Am Sonntag, dem 21. April, gewährt die bildgewaltige Dokumentation den Zuschauern auf ORF III (Sendezeit vormittags um 9.10 Uhr) einen inspirierenden Einblick in die vielfältige Kunstszene der Steiermark, die von enormer Kreativität und Leidenschaft geprägt ist.