Der Pickerl-Wahnsinn geht wieder los! Seit Kurzem sind die Sticker-Hefte für die Fußballeuropameisterschaft 2024, bei der auch das österreichische Nationalteam vertreten sein wird, in den Regalen der Trafiken und Zeitschriftenhändler zu finden. Doch alleine zu sammeln ist nicht nur mühsam, sondern macht auch viel weniger Spaß. Deswegen lädt Initiator Agathon Koren von Foto Koren in Köflach heuer wieder zur bereits traditionellen Pickerltauschbörse ein.

Jeden Sonntag nach der heiligen Messe, die um 10.15 Uhr beginnt, wird beim Rathauscafé von Manuela Peinhopf und René Pöschl getauscht und gefachsimpelt, was das Zeug hält. Am kommenden Sonntag, dem 21. April, findet die erste Tauschbörse statt. „Wir haben sie bewusst nach der Messe anberaumt, so hat vorher noch jeder die Möglichkeit, für unser Team zu beten“, erzählt Koren schmunzelnd.

Jeden Sonntag bis zum Ende der EM

„Wir machen das schon seit vielen Jahren. Es geht einfach darum, sich gemeinsam hinzusetzen, im Café Pickerl zu tauschen und eine gemütliche Zeit miteinander zu verbringen“, sagt Koren. Getauscht wird jeden Sonntag bis zum Ende der EM. Dann wissen wir auch, wie erfolgreich das Fußballturnier für das heimische Team gewesen sein wird. „Als Erstes müssen sie einmal die Vorrunde überstehen“, spielt Koren auf die ausgesprochen schwierige Gruppe der Österreicher mit Frankreich, den Niederlanden und Polen an.