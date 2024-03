Am Mittwochnachmittag wurden die Feuerwehren Köppling und Hallersdorf zu einem Heckenbrand neben einem Wohnhaus in die Bahnhofstraße in Köppling alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte der Brand bereits durch den Eigentümer eingedämmt werden, sodass die Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste.

Fenster durch Hitze gesprungen

„Die Hitzeentwicklung war zwischenzeitlich so groß, dass zwei Fensterscheiben am angrenzenden Wintergarten gesprungen sind“, berichten die Mitglieder der FF Köppling. Sie kontrollierten den betroffenen Bereich mit der Wärmebildkamera, konnten aber schnell Entwarnung geben. Der Einsatz der Feuerwehr Hallersdorf war nicht mehr erforderlich. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Nach 40 Minuten konnte der Einsatz beendet werden © FF Köppling

Nach rund 40 Minuten konnten die Feuerwehrleute wieder ins Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Im Einsatz standen 14 Mann der FF Köppling mit drei Fahrzeugen, auch die Polizei war vor Ort.