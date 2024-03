Um 17.26 Uhr heulten am Freitag die Feuerwehrsirenen in Kainach, Afling und Bärnbach. Die drei Feuerwehren rückten mit drei Atemschutztrupps zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Gemeinde Kainach aus. Nachbarn, die dichte Rauchschwaden aus dem Haus dringen sahen, alarmierten sofort die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, war im ersten Stock des Hauses im Wohnzimmer ein Feuer ausgebrochen. Weil nicht bekannt war, ob und wie viele Personen sich noch in dem Gebäude befinden, wurde umgehend ein Innenangriff gestartet.