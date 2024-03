In Hochgößnitz, Gemeinde Maria Lankowitz, geriet am Freitagnachmittag, 15. März, eine Selch in Vollbrand. Der Brand brach gegen 14 Uhr aus, umgehend wurde die FF Maria Lankowitz alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, war die Selch bereits in sich zusammengestürzt. Sofort begannen die Kameraden und Kameradinnen mit der Brandbekämpfung.

Brand bekämpft

Trotz des schnellen Eingreifens konnte die Selch nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder. Da sich in unmittelbarer Nähe der Selch keine weiteren Gebäude befanden, konnte sich das Feuer nicht ausbreiten. Glücklicherweise gab es bei dem Vorfall keine Verletzten, dank des Einsatzes der Feuerwehr konnte der Schaden auf ein Minimum reduziert werden.

Die Mitglieder der FF Maria Lankowitz begannen umgehend mit der Brandbekämpfung © FF Maria Lankowitz/OFF Sarah Hausegger

Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand erfolgreich gelöscht und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr konnte wiederhergestellt werden. Unter der Einsatzleitung von Oberlöschmeister Daniel Gratz waren zwölf Feuerwehrleute mit Tanklöschfahrzeug und Mannschaftstransportfahrzeug im Einsatz.