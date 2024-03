Am Gasselberg im Ortsteil Gaisfeld haben sich rund 25 Anrainer zu einer Bürgerinitiative formiert, um gegen die geplante Verbauung eines Grundstücks vorzugehen (wir berichteten). Nun lädt Bürgermeister Lukas Vogl die Sprecher der Bürgerinitiative zu einem klärenden Gespräch ein. Vogl merkt vorweg an: „Grundsätzlich leben wir in Österreich in einer gut funktionierenden Demokratie. Demnach steht es jeder Bürgerin und jedem Bürger frei, seine Baulandwünsche im Zuge der Bearbeitung des Flächenwidmungsplanes zu äußern.“ Es sei möglich, Bedenken und Einwände innerhalb einer Frist einzubringen. In diesem Fall habe der Prozess mehrere Jahre hinweg gedauert, „begleitet durch das renommierte Raumplanungsbüro Pumpernig & Partner, sowie unter Abstimmung mit den zuständigen Abteilungen bzw. der Aufsichtsbehörde des Landes Steiermark“.