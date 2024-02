Schon vor einigen Wochen wurde es verlautbart, am Donnerstagabend war es dann so weit. Lukas Vogl trat die Nachfolge von Johann Feichter an und wurde offiziell als Bürgermeister von Krottendorf-Gaisfeld angelobt. Mit 26 Jahren ist er nun der jüngste Bürgermeister in der Steiermark, zuvor war dies sein 27-jähriger Amtskollege Raphael Scheucher, Ortschef von Halbenrain.