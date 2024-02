Von Burger bis Pizza und natürlich allerhand heimische Spezialitäten wird der Pichlingerhof künftig wieder aufkochen und will an die glorreiche Vergangenheit als beliebtes Traditionswirtshaus anschließen. Wie bereits berichtet sind Doris Hois und Ismail Altuntas die neuen Pächter der von Vizebürgermeister Anton Wipfler kürzlich gekauften Immobilie in Söding-St.Johann.